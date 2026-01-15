Я нашел ошибку
Главные новости:
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Лента новостей
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Кража с общественной елки игрушек может закончиться уголовным делом

150
Кража с общественной елки игрушек может закончиться уголовным делом

Снятие новогодних украшений с уличной елки может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от стоимости похищенного и сопутствующих обстоятельств. Об этом в четверг, 15 января, сообщил адвокат по уголовным делам, партнер московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

«Нельзя относиться к общественному имуществу как к бесхозному. За украшением стоит бюджет, работа коммунальных служб и общее праздничное настроение горожан. Кража украшения — это правонарушение, последствия которого бывают тяжелыми. Судимость или административное наказание могут закрыть многие возможности в будущем, особенно для молодых людей», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что ключевым фактором для правовой оценки является цена украденного имущества. Если стоимость снятых украшений не превышает 2,5 тыс. рублей, действия могут быть квалифицированы как мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ. В этом случае нарушителю грозит штраф, обязательные работы либо административный арест сроком до 15 суток.

При превышении указанной суммы наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ («Кража»). При этом, как отметил Халеян, оценка стоимости новогодних шаров или других украшений проводится не по розничной цене в магазине, а с учетом их статуса как элемента официальной городской композиции.

Адвокат добавил, что даже несколько предметов, снятых с общественной елки, в совокупности могут быть оценены на сумму, достаточную для возбуждения уголовного дела. Дополнительные риски возникают в случае повреждения оформления — дерева, гирлянд, каркаса или иных конструкций. В такой ситуации действия могут быть квалифицированы как вандализм по ст. 214 УК РФ либо умышленное повреждение имущества по ст. 167 УК РФ.

По словам специалиста, на практике исход подобных дел во многом зависит от позиции муниципалитета как собственника имущества, а также от поведения самого нарушителя. В числе смягчающих обстоятельств он назвал добровольную явку с повинной, возмещение ущерба и раскаяние, тогда как отягчающим фактором может стать, например, совершение правонарушения группой лиц, пишут "Известия".

 

В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
167
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
210
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
480
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
487
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
350
