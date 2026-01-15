Кража с общественной елки игрушек может закончиться уголовным делом

Снятие новогодних украшений с уличной елки может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от стоимости похищенного и сопутствующих обстоятельств. Об этом в четверг, 15 января, сообщил адвокат по уголовным делам, партнер московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

«Нельзя относиться к общественному имуществу как к бесхозному. За украшением стоит бюджет, работа коммунальных служб и общее праздничное настроение горожан. Кража украшения — это правонарушение, последствия которого бывают тяжелыми. Судимость или административное наказание могут закрыть многие возможности в будущем, особенно для молодых людей», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что ключевым фактором для правовой оценки является цена украденного имущества. Если стоимость снятых украшений не превышает 2,5 тыс. рублей, действия могут быть квалифицированы как мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ. В этом случае нарушителю грозит штраф, обязательные работы либо административный арест сроком до 15 суток.

При превышении указанной суммы наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ («Кража»). При этом, как отметил Халеян, оценка стоимости новогодних шаров или других украшений проводится не по розничной цене в магазине, а с учетом их статуса как элемента официальной городской композиции.

Адвокат добавил, что даже несколько предметов, снятых с общественной елки, в совокупности могут быть оценены на сумму, достаточную для возбуждения уголовного дела. Дополнительные риски возникают в случае повреждения оформления — дерева, гирлянд, каркаса или иных конструкций. В такой ситуации действия могут быть квалифицированы как вандализм по ст. 214 УК РФ либо умышленное повреждение имущества по ст. 167 УК РФ.

По словам специалиста, на практике исход подобных дел во многом зависит от позиции муниципалитета как собственника имущества, а также от поведения самого нарушителя. В числе смягчающих обстоятельств он назвал добровольную явку с повинной, возмещение ущерба и раскаяние, тогда как отягчающим фактором может стать, например, совершение правонарушения группой лиц, пишут "Известия".