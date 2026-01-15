В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства. Молодежный центр «Самарский» приглашает молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, готовых вдохновлять своим примером детей и подростков. Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.



Обучение продлится 4 месяца, с февраля по май. Занятия будут проходить в смешанном формате – онлайн и офлайн. По окончании курса состоится итоговый экзамен, успешная сдача которого гарантирует получение сертификата.



Тех, кто подаст заявки, организаторы пригласят на организационное собрание, где подробно расскажут обо всех этапах обучения и ответят на вопросы. Для участия в программе необходимо заполнить форму по ссылке clck.ru/3RGoFd.

Фото: freepik.com