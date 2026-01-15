Я нашел ошибку
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Самарская область - в топ-10 регионов по количеству заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России»

125
Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов.

Завершилась заявочная кампания шестого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс впервые проходит в командном формате. В ходе заявочной кампании он собрал управленцев со среднем стажем управленческой деятельности – 10 лет. Среди конкурсантов также стало больше управленцев высшего и среднего звена и женщин-лидеров. Всего «Лидеры России» и его специализированные направления: «Лидеры России. Политика», «Лидеры агропромышленного комплекса», «Конкурс социальных архитекторов» – объединили в 2025 году более 100 тысяч граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья.
По количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (35%), далее следуют Приволжский федеральный округ (15%), Северо-Западный (13%), Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (11%), Сибирский (9%), Уральский (8%), Дальневосточный (6%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, в десятке активных участников также Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край.
Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил качественное развитие проекта и его ключевые нововведения: «В 2025 году конкурс «Лидеры России» еще больше расширил свои границы, в нем появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы «Лидеры агропромышленного комплекса», «Конкурс социальных архитекторов», прошел второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон «Лидеров России» в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций. Как сказал Президент России Владимир Путин, конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде. Выпускники конкурса «Лидеры России» уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек».
Как и в прошлом году, основную аудиторию конкурса составляют опытные управленцы. Это участники в возрасте от 35 до 44 лет – на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Еще 27% приходится на более старших участников, от 45 до 54 лет, 18% – участники в возрасте от 25 до 34 лет. Молодые люди до 25 лет отправили менее 3% заявок. Уровень занимаемых должностей выглядит следующим образом: руководители организаций (17%), заместители руководителей организаций (17%), начальники отделов (20%). «Можно отметить сразу несколько позитивных трендов. Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 35 до 44 лет – на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Средний уровень должностей участников стал выше, стало больше управленцев высшего и среднего звена. Средний стаж управленческой деятельности участников составляет почти 10 лет. Это говорит о том, что в конкурс даже в составе команд приходят не начинающие руководители, а уже достаточно опытные управленцы. Кроме того, с каждым сезоном увеличивается количество представительниц прекрасного пола: в четвертом сезоне было 30% участниц, в пятом – 36%, в этом году – 44%. Есть регионы-рекордсмены по количеству участвующих женщин – Еврейская автономная область (71%), Чукотский автономный округ (68%), Вологодская область (65%). Участвуют в шестом сезоне и чисто женские команды», – добавил Андрей Бетин.
В топ-10 отраслей, где работают участники, вошли: образование (15%), государственная гражданская служба (11%), промышленность (8%), муниципальная служба и органы местного самоуправления (7%), ИТ, телекоммуникации и связь (6%). Число конкурсантов в таких сферах, как строительство, здравоохранение, культура, транспорт и прочее, составляет 4%.
Как и в прошлом сезоне конкурса, основную часть участников представляют жители Российской Федерации. Из других государств в десятку лидеров по числу участников вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия.
Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу. В его рамках им предстоит пройти тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.
Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.
За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной Думы VIII созыва, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 5 глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителя региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.

Теги: Самара

Весь список