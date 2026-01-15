Я нашел ошибку
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом

96
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом

С 14 по 17 января Самара принимает делегацию одаренных детей из города-побратима Снежное (Донецкая Народная Республика) в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное». 

В составе – талантливые хореографы, художники и юные музыканты Детской школы искусств города Снежное и их наставники.

Программа «Творческих диалогов» насыщена событиями: состоятся мастер-классы, встречи и лекции. Ребята и преподаватели смогут наладить дружеские связи, поделиться опытом успешного участия в творческих конкурсах и планами на будущее, обсудить перспективы развития сферы культуры и искусства. 

«Я уверена, что эти дни пройдут в атмосфере творчества, взаимопонимания и дружбы. Надеюсь, что такой обмен опытом и талантами послужит началом новых совместных проектов и идей, которые будут способствовать развитию искусства в наших городах. Мы будем рады видеть ребят из Снежного на наших конкурсах и фестивалях. В этом году традиционно пройдет музыкальная академия под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета, международный конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского, всероссийский конкурс по изобразительному искусству «Жигулевская палитра». А впереди у ребят интересная программа в Самаре, и я хочу пожелать им ярких впечатлений, провести эти дни интересно и с пользой, найти друзей и единомышленников», – поделилась врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина. 

15 января состоялась творческая встреча в Детской центральной музыкальной школе – это одно из старейших учебных заведений России. 
«Детская центральная музыкальная школа – это школа высшей категории, где бережно сохраняются традиции и воспитываются новые поколения талантов. Мы рады, что именно здесь начинается творческий диалог городов-побратимов Самары и Снежного», – отметила директор школы Ирина Зигмундовна Кузнецова. Для гостей прозвучал концерт в исполнении учащихся музыкальной школы. 

Впереди ребят ждут мастер-классы, экскурсии и посещение ведущих театров и музеев Самары. В программе - открытое интерактивное занятие в Театре для детей и молодежи «Мастерская» и экскурсия в Детской картинной галерее. Также запланирована творческая встреча в Самарском хореографическом училище и экскурсия по закулисью Самарского театра юного зрителя «Самарт». Гости посетят филиал Государственной Третьяковской галереи, Исторический парк «Россия – моя история», Самарский художественный музей, посмотрят спектакль «Три маски короля» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. 

Визит делегации одаренных детей и их наставников из Снежного пройдет в рамках подписанного соглашения между губернатором Самарской области и главой администрации г. Снежное, на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР в Самарской области.

 

Фото: минкульт СО

Теги: Самара

Весь список