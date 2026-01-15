Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом

С 14 по 17 января Самара принимает делегацию одаренных детей из города-побратима Снежное (Донецкая Народная Республика) в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».

В составе – талантливые хореографы, художники и юные музыканты Детской школы искусств города Снежное и их наставники.

Программа «Творческих диалогов» насыщена событиями: состоятся мастер-классы, встречи и лекции. Ребята и преподаватели смогут наладить дружеские связи, поделиться опытом успешного участия в творческих конкурсах и планами на будущее, обсудить перспективы развития сферы культуры и искусства.

«Я уверена, что эти дни пройдут в атмосфере творчества, взаимопонимания и дружбы. Надеюсь, что такой обмен опытом и талантами послужит началом новых совместных проектов и идей, которые будут способствовать развитию искусства в наших городах. Мы будем рады видеть ребят из Снежного на наших конкурсах и фестивалях. В этом году традиционно пройдет музыкальная академия под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета, международный конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского, всероссийский конкурс по изобразительному искусству «Жигулевская палитра». А впереди у ребят интересная программа в Самаре, и я хочу пожелать им ярких впечатлений, провести эти дни интересно и с пользой, найти друзей и единомышленников», – поделилась врио министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.

15 января состоялась творческая встреча в Детской центральной музыкальной школе – это одно из старейших учебных заведений России.

«Детская центральная музыкальная школа – это школа высшей категории, где бережно сохраняются традиции и воспитываются новые поколения талантов. Мы рады, что именно здесь начинается творческий диалог городов-побратимов Самары и Снежного», – отметила директор школы Ирина Зигмундовна Кузнецова. Для гостей прозвучал концерт в исполнении учащихся музыкальной школы.

Впереди ребят ждут мастер-классы, экскурсии и посещение ведущих театров и музеев Самары. В программе - открытое интерактивное занятие в Театре для детей и молодежи «Мастерская» и экскурсия в Детской картинной галерее. Также запланирована творческая встреча в Самарском хореографическом училище и экскурсия по закулисью Самарского театра юного зрителя «Самарт». Гости посетят филиал Государственной Третьяковской галереи, Исторический парк «Россия – моя история», Самарский художественный музей, посмотрят спектакль «Три маски короля» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Визит делегации одаренных детей и их наставников из Снежного пройдет в рамках подписанного соглашения между губернатором Самарской области и главой администрации г. Снежное, на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР в Самарской области.

