Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» продолжают прием заявок на второй поток проекта «СВОе Дело. Самарская область» по вовлечению ветеранов специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей в предпринимательскую деятельность. Регистрация открыта по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru до 16 февраля 2026 года.

Комплексная программа запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Она направлена на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе. «Первый сезон был действительно востребован и подтвердил свою эффективность», - подчеркнул своем канале в мессенджере Макс глава региона.

«Программа "СВОе Дело" поможет нашим героям раскрыть свой потенциал, получить новые знания для реализации бизнес-идей уже в статусе основателя и владельца собственного дела, – сказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Участников программы мы научим основам предпринимательства, поможем им составить бизнес-планы, познакомим с инструментами господдержки и успешным опытом других предпринимателей».

Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей, стремящихся получить новые знания перед запуском проектов после возвращения со службы.

Ветераны и члены их семей получат знания и навыки для открытия или развития своего дела, узнают, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, разработают бизнес-план, пройдут занятия по генерации бизнес-идей.

Участники проработают индивидуальную карту развития бизнеса под кураторством опытных наставников и защитят свои проекты перед экспертной комиссией.

В первом потоке обучение прошли 76 человек.

«Спасибо команде проекта и всем спикерам за невероятно полезный и вдохновляющий курс! Это была целостная и продуманная система знаний! Отдельное спасибо за возможность поработать с наставником. Очень классные спикеры, щедро делились живыми примерами, опытом, своими победами и ошибками, работающими решениями. Я взяла не только инструменты, но и уверенность для следующих шагов. Получила ответы на многие "болевые" вопросы и увидела новые точки роста для своего дела», — поделилась выпускница первого потока программы, супруга ветерана СВО Жанна Васильева.

Выпускники программы могут принять участие в конкурсе грантов, который пройдет в 2026 году, и получить до 500 тысяч рублей на развитие своих бизнес-проектов. Также им доступны льготные финансовые инструменты — микрозаймы по минимальным ставкам в региональном Гарантийном фонде.

Региональная программа «СВОе Дело. Самарская область» реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: минэкономразвития Самарской области