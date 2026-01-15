Я нашел ошибку
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»

61
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.

Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» продолжают прием заявок на второй поток проекта «СВОе Дело. Самарская область» по вовлечению ветеранов специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей в предпринимательскую деятельность. Регистрация открыта по ссылке: svoedelo.mybiz63.ru до 16 февраля 2026 года.
Комплексная программа запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Она направлена на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе. «Первый сезон был действительно востребован и подтвердил свою эффективность», - подчеркнул своем канале в мессенджере Макс глава региона.
«Программа "СВОе Дело" поможет нашим героям раскрыть свой потенциал, получить новые знания для реализации бизнес-идей уже в статусе основателя и владельца собственного дела, – сказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Участников программы мы научим основам предпринимательства, поможем им составить бизнес-планы, познакомим с инструментами господдержки и успешным опытом других предпринимателей». 
Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей, стремящихся получить новые знания перед запуском проектов после возвращения со службы.
Ветераны и члены их семей получат знания и навыки для открытия или развития своего дела, узнают, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, разработают бизнес-план, пройдут занятия по генерации бизнес-идей.
Участники проработают индивидуальную карту развития бизнеса под кураторством опытных наставников и защитят свои проекты перед экспертной комиссией. 
В первом потоке обучение прошли 76 человек.
«Спасибо команде проекта и всем спикерам за невероятно полезный и вдохновляющий курс! Это была целостная и продуманная система знаний! Отдельное спасибо за возможность поработать с наставником. Очень классные спикеры, щедро делились живыми примерами, опытом, своими победами и ошибками, работающими решениями. Я взяла не только инструменты, но и уверенность для следующих шагов. Получила ответы на многие "болевые" вопросы и увидела новые точки роста для своего дела», — поделилась выпускница первого потока программы, супруга ветерана СВО Жанна Васильева.
Выпускники программы могут принять участие в конкурсе грантов, который пройдет в 2026 году, и получить до 500 тысяч рублей на развитие своих бизнес-проектов. Также им доступны льготные финансовые инструменты — микрозаймы по минимальным ставкам в региональном Гарантийном фонде.
Региональная программа «СВОе Дело. Самарская область» реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

