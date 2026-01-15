Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю после отстыковки от Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

Отстыковка состоялась в среду в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск четверга). Спустя порядка 10,5 часов полета корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 11:41 мск.

В состав экипажа миссии Crew-11, помимо Платонова, входят американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи. Они должны были пробыть на станции ориентировочно до конца февраля.

Досрочное возвращение связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов. NASA не раскрыло его личность и предварительный диагноз, однако отмечено, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.

