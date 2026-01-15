Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
Досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов.
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года

121
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.

По итогам 2025 года Самарский академический театр драмы им. М. Горького, как и в предыдущие два года, остается лидером в губернии по количеству билетов, оплаченных  «Пушкинской картой». Молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.

«Свыше 18 тысяч обладателей «Пушкинской карты» посетили наш театр в 2025 году. Такого количества участников проекта не было ни в одном другом учреждении культуры региона. Мы гордимся доверием публики и надеемся, что и в 2026 году театр будет оставаться популярным как у молодежи, так и у взрослых зрителей», – отметил заместитель директора театра по развитию и работе со зрителем Алексей Возилов.

Самарский театр драмы активно работает над привлечением молодых зрителей: третий сезон действует «Клуб амбассадоров Пушкинской карты», участники которого посещают спектакли и специальные мероприятия, а потом делятся впечатлениями со своими сверстниками. В прошлом году театр организовал несколько выездов по Самарской области, благодаря этому популярные спектакли смогла посмотреть молодежь из городов и районов губернии, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы им. М. Горького

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
15 января 2026, 16:35
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Общедомовые чаты на платформе национального мессенджера MAX станут единой цифровой площадкой для общения собственников квартир, УК, поставщиков ресурсов и... Общество
13
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
15 января 2026, 16:23
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Происшествия
49
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
15 января 2026, 15:38
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей. Бизнес
114
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
194
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
223
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
489
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
519
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
356
Весь список