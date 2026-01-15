Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Самарский академический театр драмы им. М. Горького, как и в предыдущие два года, остается лидером в губернии по количеству билетов, оплаченных «Пушкинской картой». Молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.

«Свыше 18 тысяч обладателей «Пушкинской карты» посетили наш театр в 2025 году. Такого количества участников проекта не было ни в одном другом учреждении культуры региона. Мы гордимся доверием публики и надеемся, что и в 2026 году театр будет оставаться популярным как у молодежи, так и у взрослых зрителей», – отметил заместитель директора театра по развитию и работе со зрителем Алексей Возилов.

Самарский театр драмы активно работает над привлечением молодых зрителей: третий сезон действует «Клуб амбассадоров Пушкинской карты», участники которого посещают спектакли и специальные мероприятия, а потом делятся впечатлениями со своими сверстниками. В прошлом году театр организовал несколько выездов по Самарской области, благодаря этому популярные спектакли смогла посмотреть молодежь из городов и районов губернии, сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского академического театра драмы им. М. Горького