Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
Досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов.
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД

95
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД

В Самарской области для оперативного решения жилищных вопросов создаются официальные общедомовые чаты на платформе национального мессенджера MAX. Эти чаты станут единой цифровой площадкой для общения собственников квартир, управляющих компаний, поставщиков ресурсов и органов власти.
 «Это безопасная и удобная цифровая площадка. Все участники проходят проверку, что гарантирует надежность общения. Чат принадлежит дому, а не управляющей компании. Поэтому при ее смене вся важная информация, история обсуждений и объявлений не пропадет», – рассказал врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.
Здесь можно оперативно сообщить о проблеме, получить уведомление от управляющей компании, обсудить текущие дела или задать вопрос перед общим собранием собственников.
Как отметил Георгий Степанян, в последние годы цифровизация затрагивает все сферы нашей жизни, и жилищно-коммунальное хозяйство не является исключением. Внедрение домовых чатов в мессенджере МАХ, значительно улучшит взаимодействие между жителями и коммунальными службами. 
Присоединиться к чату своего дома можно двумя способами. Первый – через приложение «Госуслуги.Дом»: нужно зайти в личный кабинет и нажать кнопку «Домовой чат». Второй – по прямой ссылке: https://max.ru/mkd_chat_samara_bot
Новый сервис повысит прозрачность в управлении домами, ускорит решение жилищных вопросов и сделает диалог между жителями, УК и властью более конструктивным.
На платформе национального мессенджера МАХ создано почти 1200 каналов компаний и госорганизаций Самарской области. Эти каналы становятся новыми площадками диалога между властью и обществом. Официальные онлайн-платформы государственных организаций представляют собой верифицированные информационные ресурсы, запущенные органами власти. Их основная цель – обеспечить жителей оперативным, надежным и прямым доступом к актуальной информации.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
15 января 2026, 16:23
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. Происшествия
38
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
15 января 2026, 15:59
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством. Общество
85
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
15 января 2026, 15:38
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей. Бизнес
112
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
194
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
223
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
489
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
519
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
356
Весь список