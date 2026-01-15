Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД

В Самарской области для оперативного решения жилищных вопросов создаются официальные общедомовые чаты на платформе национального мессенджера MAX. Эти чаты станут единой цифровой площадкой для общения собственников квартир, управляющих компаний, поставщиков ресурсов и органов власти.

«Это безопасная и удобная цифровая площадка. Все участники проходят проверку, что гарантирует надежность общения. Чат принадлежит дому, а не управляющей компании. Поэтому при ее смене вся важная информация, история обсуждений и объявлений не пропадет», – рассказал врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

Здесь можно оперативно сообщить о проблеме, получить уведомление от управляющей компании, обсудить текущие дела или задать вопрос перед общим собранием собственников.

Как отметил Георгий Степанян, в последние годы цифровизация затрагивает все сферы нашей жизни, и жилищно-коммунальное хозяйство не является исключением. Внедрение домовых чатов в мессенджере МАХ, значительно улучшит взаимодействие между жителями и коммунальными службами.

Присоединиться к чату своего дома можно двумя способами. Первый – через приложение «Госуслуги.Дом»: нужно зайти в личный кабинет и нажать кнопку «Домовой чат». Второй – по прямой ссылке: https://max.ru/mkd_chat_samara_bot

Новый сервис повысит прозрачность в управлении домами, ускорит решение жилищных вопросов и сделает диалог между жителями, УК и властью более конструктивным.

На платформе национального мессенджера МАХ создано почти 1200 каналов компаний и госорганизаций Самарской области. Эти каналы становятся новыми площадками диалога между властью и обществом. Официальные онлайн-платформы государственных организаций представляют собой верифицированные информационные ресурсы, запущенные органами власти. Их основная цель – обеспечить жителей оперативным, надежным и прямым доступом к актуальной информации.