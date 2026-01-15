Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы

Временная грунтовая дорога продолжает функционировать в штатном режиме. Ключевая задача дорожных служб — поддержание проезда по трассе протяженностью 27 км.

На маршруте работает грейдер и другая спецтехника. Они проводят планировку полотна, устраняют колейность и расчищают проезжую часть. Эта работа компенсирует естественное воздействие транспорта и погодных факторов на состояние дороги.

Тем, кто не обладает необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, рекомендуем воспользоваться альтернативой — переправой на судах на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено».

Актуальная информация о состоянии автозимника и работе переправы оперативно публикуется на официальных ресурсах министерства.

Фото: Минтранс Самарской области