В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке

Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



По версии следствия, 15 января 2026 года на территории строящегося объекта в Железнодорожном районе города Самары в ходе выполнения строительно-монтажных работ произошел обрыв троса фасадно-подъемной люльки с находящимися в ней тремя рабочими. В результате происшествия двое рабочих погибли, а еще один госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.



В рамках расследования уголовного дела выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО