Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Победителями и призерами в групповых упражнениях стали команды самарской спортивной школы №3, города Тольятти и самарской СШОР №5.
В Самаре проходит областной чемпионат по художественной гимнастике
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке


Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 15 января 2026 года на территории строящегося объекта в Железнодорожном районе города Самары в ходе выполнения строительно-монтажных работ произошел обрыв троса фасадно-подъемной люльки с находящимися в ней тремя рабочими. В результате происшествия двое рабочих погибли, а еще один госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

