Главные новости:
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Победителями и призерами в групповых упражнениях стали команды самарской спортивной школы №3, города Тольятти и самарской СШОР №5.
В Самаре проходит областной чемпионат по художественной гимнастике
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях

103
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершен ремонт на 2-х этажах. Проведены необходимые внутренние отделочные работы. Обновлено напольное покрытие, заменены инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и безопасную работу всех систем здания.
Ежедневно в поликлинике получают помощь порядка 400 пациентов.

«Поликлиника полностью обновлена с соблюдением всех современных требований: в рамках создания «бережливой поликлиники» закуплена и установлена современная мебель, а также разработана и внедрена понятная навигационная система. В помещениях установили системы кондиционирования и заменены все оконные блоки. Современные условия направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам», - отметил главный врач больницы Дмитрий Лисица.

Помощь пациентам в поликлинике оказывают врачи-терапевты, а также узкие специалисты – оториноларингологи, невролог, офтальмолог, кардиолог и другие.

Уже со следующей недели начнется ремонт первого этажа поликлиники за счет средств областного бюджета, до конца лета отремонтируют и фасад здания. Совершенствование инфраструктуры первичного звена здравоохранения важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году капитально отремонтировали более 150 объектов здравоохранения региона.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

