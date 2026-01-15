Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершен ремонт на 2-х этажах. Проведены необходимые внутренние отделочные работы. Обновлено напольное покрытие, заменены инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и безопасную работу всех систем здания.

Ежедневно в поликлинике получают помощь порядка 400 пациентов.

«Поликлиника полностью обновлена с соблюдением всех современных требований: в рамках создания «бережливой поликлиники» закуплена и установлена современная мебель, а также разработана и внедрена понятная навигационная система. В помещениях установили системы кондиционирования и заменены все оконные блоки. Современные условия направлены на улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам», - отметил главный врач больницы Дмитрий Лисица.

Помощь пациентам в поликлинике оказывают врачи-терапевты, а также узкие специалисты – оториноларингологи, невролог, офтальмолог, кардиолог и другие.

Уже со следующей недели начнется ремонт первого этажа поликлиники за счет средств областного бюджета, до конца лета отремонтируют и фасад здания. Совершенствование инфраструктуры первичного звена здравоохранения важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году капитально отремонтировали более 150 объектов здравоохранения региона.

Фото: минздрав СО