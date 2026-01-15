Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре

В Самаре на базе спорткомплекса «Орбита» продолжается городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба». Всего в нем принимают участие 12 непрофессиональных команд, на сегодняшний день уже состоялось 7 игр – среди спортсменов 2009-2010, 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения.



В первый день на лед вышли самые старшие спортсмены 2009-2010 года рождения, команды «Чайка 1» и «Чайка 2» – их встреча завершилась со счетом 4:1. Во второй день сразились самые младшие участники турнира: «Меридиан» – «Медведи» (2:5), «Титан» – «Меридиан» (13:0) и «Титан» – «Медведи» (12:2). Сегодняшние игры среди участников 2013-2014 г.р. закончились победой команды «Титан».



Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы». Матчи начинаются в 9:00, 10:00 и в 11:00, вход для болельщиков свободный.



Команды, ставшие победителями и призерами в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и кубками, далее они смогут принять участие в областном этапе соревнований. По итогам областных состязаний будут выявлены сильнейшие непрофессиональные хоккейные команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба».



Фото: пресс-служба администрации Самары