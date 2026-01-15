Я нашел ошибку
Главные новости:
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Победителями и призерами в групповых упражнениях стали команды самарской спортивной школы №3, города Тольятти и самарской СШОР №5.
В Самаре проходит областной чемпионат по художественной гимнастике
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре

89
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».

В Самаре на базе спорткомплекса «Орбита» продолжается городской этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба». Всего в нем принимают участие 12 непрофессиональных команд, на сегодняшний день уже состоялось 7 игр – среди спортсменов 2009-2010, 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения.

В первый день на лед вышли самые старшие спортсмены 2009-2010 года рождения, команды «Чайка 1» и «Чайка 2» – их встреча завершилась со счетом 4:1. Во второй день сразились самые младшие участники турнира: «Меридиан» – «Медведи» (2:5), «Титан» – «Меридиан» (13:0) и «Титан» – «Медведи» (12:2). Сегодняшние игры среди участников 2013-2014 г.р. закончились победой команды «Титан».

Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы». Матчи начинаются в 9:00, 10:00 и в 11:00, вход для болельщиков свободный.

Команды, ставшие победителями и призерами в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и кубками, далее они смогут принять участие в областном этапе соревнований. По итогам областных состязаний будут выявлены сильнейшие непрофессиональные хоккейные команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба».

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
15 января 2026, 18:24
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершен ремонт на 2-х этажах. Общество
96
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
15 января 2026, 17:54
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
ЧП произошло 15 января 2026 года на территории строящегося объекта в Железнодорожном районе города Самары. Закон
100
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
15 января 2026, 17:37
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии. Общество
122
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
233
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
243
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
505
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
575
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
368
