Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования

Самарская область вошла в число лидеров по результатам первого тура всероссийской олимпиады «Кубок Яндекс Образования»: 15 школьников региона получили максимальный балл в отборочном этапе, а 269 — успешно прошли во второй тур. Двое учащихся 5–7-х классов оказались в числе 80 лучших участников по всей стране, получив высокие оценки за выполнение дополнительного креативного задания.

Олимпиада, проводимая на образовательной платформе «Яндекс Учебник», собрала более 250 000 школьников со всей России. Её цель — развивать цифровую грамотность школьников и формировать практические навыки в области информационных технологий, познакомить учеников с основами прикладной работы в ИТ. Олимпиада стала открытой и масштабной инициативой — она не требовала предварительной подготовки и специальных знаний. Это позволило каждому ученику попробовать свои силы и понять, вызывает ли эта область интерес.

Задания олимпиады проходили в формате сюжетной игры: участники помогали героям победить в соревновании нейросетей. Уровень сложности адаптирован под возраст и учебную программу. Акцент сделан на развитие логического мышления, понимание алгоритмов и программирование в средах Blockly и Python.

«Результаты свидетельствуют о системной работе по развитию цифровых компетенций в школьном образовании Самарской области. В условиях стремительного технологического прогресса такие навыки перестают быть опциональными — они становятся частью базовой подготовки. А высокие баллы за креативное задание, в свою очередь, указывают на способность школьников мыслить нешаблонно, смело и ответственно — необходимое качество для будущих создателей технологий», — отметил Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Образования.

Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии, — это позволит им глубже познакомиться с профессиями будущего и сформировать представление о работе в технологической сфере.

