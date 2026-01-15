Я нашел ошибку
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования
Победителями и призерами в групповых упражнениях стали команды самарской спортивной школы №3, города Тольятти и самарской СШОР №5.
В Самаре проходит областной чемпионат по художественной гимнастике
Спецтехника ежедневно выходит на автозимник «Шелехметь – Белые домики» для обработки трассы
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Школьники губернии вошли в топ рейтинга по результатам всероссийской олимпиады Яндекс Образования

127
Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии.

Самарская область вошла в число лидеров по результатам первого тура всероссийской олимпиады «Кубок Яндекс Образования»: 15 школьников региона получили максимальный балл в отборочном этапе, а 269 — успешно прошли во второй тур. Двое учащихся 5–7-х классов оказались в числе 80 лучших участников по всей стране, получив высокие оценки за выполнение дополнительного креативного задания.

Олимпиада, проводимая на образовательной платформе «Яндекс Учебник», собрала более 250 000 школьников со всей России. Её цель — развивать цифровую грамотность школьников и формировать практические навыки в области информационных технологий, познакомить учеников с основами прикладной работы в ИТ. Олимпиада стала открытой и масштабной инициативой — она не требовала предварительной подготовки и специальных знаний. Это позволило каждому ученику попробовать свои силы и понять, вызывает ли эта область интерес.

Задания олимпиады проходили в формате сюжетной игры: участники помогали героям победить в соревновании нейросетей. Уровень сложности адаптирован под возраст и учебную программу. Акцент сделан на развитие логического мышления, понимание алгоритмов и программирование в средах Blockly и Python.

«Результаты свидетельствуют о системной работе по развитию цифровых компетенций в школьном образовании Самарской области. В условиях стремительного технологического прогресса такие навыки перестают быть опциональными — они становятся частью базовой подготовки. А высокие баллы за креативное задание, в свою очередь, указывают на способность школьников мыслить нешаблонно, смело и ответственно — необходимое качество для будущих создателей технологий», — отметил Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Образования.

Второй тур олимпиады пройдёт 14 и 18 февраля 2026 года на базе Яндекс Лицея. Его участники будут решать задачи, приближённые к реальным кейсам IT-индустрии, — это позволит им глубже познакомиться с профессиями будущего и сформировать представление о работе в технологической сфере.

 

Фото:  freepik.com

 

 

 

Теги: Самара

Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
15 января 2026, 18:34
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и... Спорт
81
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
15 января 2026, 18:24
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершен ремонт на 2-х этажах. Общество
93
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
15 января 2026, 17:54
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
ЧП произошло 15 января 2026 года на территории строящегося объекта в Железнодорожном районе города Самары. Закон
98
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
233
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
243
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
505
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
575
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
368
