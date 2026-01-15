Я нашел ошибку
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
Досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов.
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое

156
Прокуратура Самарской области официально прокомментировала падение люльки на стройплощадке в Самаре. ЧП унесло жизни.

Трагедия произошла днем в четверг, 15 января, на стройке 25-этажного дома на углу улиц Вилоновской и Буянова. В момент падения в люльке было 3 человека.

«В ходе выполнения строительно-монтажных работ по остеклению двадцатого этажа произошел обрыв троса. В результате двое рабочих скончались на месте от полученных травм, еще одному оказывается медицинская помощь», — сообщили в областной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура, пишет Самара Город | Новости Самары

.

Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
194
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
223
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
489
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
519
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
356
