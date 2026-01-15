При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое

Прокуратура Самарской области официально прокомментировала падение люльки на стройплощадке в Самаре. ЧП унесло жизни.

Трагедия произошла днем в четверг, 15 января, на стройке 25-этажного дома на углу улиц Вилоновской и Буянова. В момент падения в люльке было 3 человека.

«В ходе выполнения строительно-монтажных работ по остеклению двадцатого этажа произошел обрыв троса. В результате двое рабочих скончались на месте от полученных травм, еще одному оказывается медицинская помощь», — сообщили в областной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура, пишет Самара Город | Новости Самары

