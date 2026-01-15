Я нашел ошибку
В результате пожара 15 января на ул. Силина пострадали две женщины и один мужчина.
В Самаре 15 января во время пожара в МКД на улице Силина пострадали три человека
Общедомовые чаты в мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина.
В Самаре огнеборцы ликвидировали пожар в ангаре на Ракитовское шоссе
При падении люльки на стройплощадке в Самаре погибли двое
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»
В 2025 году молодые люди побывали на 272 спектаклях, воспользовавшись возможностью, предоставленной государством.
Самарский театр драмы - лидер в проекте «Пушкинская карта» по итогам 2025 года
Досрочное возвращение экипажа миссии Crew-11 связано с инцидентом медицинского характера у одного из астронавтов.
Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»

112
Выставка в художественной галерее «Виктория» будет работать до 16 февраля 2026 года.

17 января в 14.00 в Новокуйбышевске, в художественной галерее «Виктория» откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань» (6+).

На выставке можно будет увидеть костюмы к спектаклям «Cinderella» (по сказке братьев Гримм «Золушка»), «Корабль дураков» (средневековые французские фарсы) и «Три сестры» (А. Чехов), а также афиши, реквизит, эскизы костюмов, макеты сценографии художников, в разное время работавших с театром «Грань» – это Владимир Боер, Урсула Берг, Алена Сидорина, Елена Соловьева, Татьяна Рассказова, Андрей Кулаковский, Александр Хохлов и Алиса Якиманская.

Отдельная часть выставочного пространства будет посвящена Рождественским постановкам. Традиция показа Рождественских спектаклей в театре «Грань» появилась в 1992 году. Самый первый спектакль состоял из двух частей – вертепного представления «История о Рождестве Христовом» и спектакля-балета «Красная шапочка» (по мотивам сказки Ш. Перро) в постановке Эльвиры Дульщиковой. Рождественский вертеп с куклами будет представлен на выставке в соседстве с куклами и предметами из спектакля «Рождество. Начало пути» в постановке Дениса Бокурадзе.

Центральную часть выставки составит экспозиция, посвященная спектаклю «Театр чудес» по интермедиям М. Сервантеса. Спектакль с таким названием в 1995 году поставила Эльвира Дульщикова, В 2018 году Денис Бокурадзе в Театре Наций (г. Москва) поставил свой «Театр чудес». В том же году спектакль под названием «Театр мудрого Дурачины» увидели и самарские зрители на сцене театра «Грань». На выставке можно будет увидеть маски Алисы Якиманской к этому спектаклю, а также маски, созданные художником Александром Хохловым для спектакля 1995 года.

В экспозицию войдут и фотоработы проекта «Обгоняя время», созданные театральным художником Урсулой Берг и фотографом Дмитрием Недыхаловым в строящемся здании театра.

Таким образом, в одном пространстве соединится прошлое, настоящее и будущее театра «Грань».

Выставка в художественной галерее «Виктория» (г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10) будет работать до 16 февраля 2026 г.

 

Фото:   минкульт СО

В центре внимания
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
194
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
223
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
489
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
519
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
356
