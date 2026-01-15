В Новокуйбышевске откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань»

17 января в 14.00 в Новокуйбышевске, в художественной галерее «Виктория» откроется выставка «Театр чудес», посвященная 55-летию театра «Грань» (6+).



На выставке можно будет увидеть костюмы к спектаклям «Cinderella» (по сказке братьев Гримм «Золушка»), «Корабль дураков» (средневековые французские фарсы) и «Три сестры» (А. Чехов), а также афиши, реквизит, эскизы костюмов, макеты сценографии художников, в разное время работавших с театром «Грань» – это Владимир Боер, Урсула Берг, Алена Сидорина, Елена Соловьева, Татьяна Рассказова, Андрей Кулаковский, Александр Хохлов и Алиса Якиманская.



Отдельная часть выставочного пространства будет посвящена Рождественским постановкам. Традиция показа Рождественских спектаклей в театре «Грань» появилась в 1992 году. Самый первый спектакль состоял из двух частей – вертепного представления «История о Рождестве Христовом» и спектакля-балета «Красная шапочка» (по мотивам сказки Ш. Перро) в постановке Эльвиры Дульщиковой. Рождественский вертеп с куклами будет представлен на выставке в соседстве с куклами и предметами из спектакля «Рождество. Начало пути» в постановке Дениса Бокурадзе.



Центральную часть выставки составит экспозиция, посвященная спектаклю «Театр чудес» по интермедиям М. Сервантеса. Спектакль с таким названием в 1995 году поставила Эльвира Дульщикова, В 2018 году Денис Бокурадзе в Театре Наций (г. Москва) поставил свой «Театр чудес». В том же году спектакль под названием «Театр мудрого Дурачины» увидели и самарские зрители на сцене театра «Грань». На выставке можно будет увидеть маски Алисы Якиманской к этому спектаклю, а также маски, созданные художником Александром Хохловым для спектакля 1995 года.



В экспозицию войдут и фотоработы проекта «Обгоняя время», созданные театральным художником Урсулой Берг и фотографом Дмитрием Недыхаловым в строящемся здании театра.



Таким образом, в одном пространстве соединится прошлое, настоящее и будущее театра «Грань».



Выставка в художественной галерее «Виктория» (г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10) будет работать до 16 февраля 2026 г.

