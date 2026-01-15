«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок

«Роскачество» провело исследование 20 популярных марок светодиодных ламп на соответствие обязательным требованиям. По результатам проверки ни одна лампа не удовлетворяет всем установленным стандартам. Об этом 15 января сообщили в «Роскачестве».

«Роскачество» исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки», — рассказала организация «РИА Новости».

Отмечается, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае, товары двух марок выпускаются в России.

Проблемы выявлены в маркировке, световом потоке, световой отдаче, цветовой температуре и коэффициенте пульсации. В частности, 11 марок не соответствуют заявленному световому потоку, а у одного из образцов был выявлен высокий коэффициент пульсации — 50%, что превышает норму. Также лампы оказались неэффективными с точки зрения преобразования энергии в свет.

Проверенные товары прошли испытания на надежность и устойчивость к низким температурам, однако их реальные характеристики не совпадают с заявленными.

«Роскачество» подчеркнуло важность введения обязательной цифровой маркировки, которая поможет улучшить контроль за качеством продукции, пишут "Известия".