Главные новости:
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
70
«Роскачество» провело исследование 20 популярных марок светодиодных ламп на соответствие обязательным требованиям. По результатам проверки ни одна лампа не удовлетворяет всем установленным стандартам. Об этом 15 января сообщили в «Роскачестве».

«Роскачество» исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки», — рассказала организация «РИА Новости».

Отмечается, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае, товары двух марок выпускаются в России.

Проблемы выявлены в маркировке, световом потоке, световой отдаче, цветовой температуре и коэффициенте пульсации. В частности, 11 марок не соответствуют заявленному световому потоку, а у одного из образцов был выявлен высокий коэффициент пульсации — 50%, что превышает норму. Также лампы оказались неэффективными с точки зрения преобразования энергии в свет.

Проверенные товары прошли испытания на надежность и устойчивость к низким температурам, однако их реальные характеристики не совпадают с заявленными.

«Роскачество» подчеркнуло важность введения обязательной цифровой маркировки, которая поможет улучшить контроль за качеством продукции, пишут "Известия". 

