Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
В Самарской области продолжается работа по строительству межвузовского кампуса «Куйбышев». В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по этому вопросу провел первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области  Виталий Шабалатов. В совещании приняли участие руководители и представители региональных профильных министерств, администрации г.о. Самара, АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области»,  АО «Корпорация развития Самарской области».

Участники совещания обсудили вопросы комплексного подхода к строительству территории около стадиона «Солидарность Самара Арена», где появится студенческий городок. Отдельное внимание было уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Виталий Шабалатов дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с администрацией г.о Самара проработать вопрос о транспортной доступности к кампусу, областному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – продумать присоединение к инженерным сетям различных типов возводимых объектов.

Компания, которая отвечает за создание кампуса в Самаре – ООО «ПроКампус №1» – недавно была приобретена ООО «Эталонные концессии», входящей в АФК «Система».    Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырёх этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году. Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. мест. На втором этапе будет возведён образовательный кластер — учебно-лабораторный комплекс и технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м.

Третий и четвертый этапы проекта предусматривают строительство спортивной и испытательной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 190 человек в час, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.

При подведении основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что основной компетенцией создаваемого кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы. Это соответствует как запросу рынка в Самарской области и за ее пределами, так и национальным проектам России.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

