«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий

В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий

В этом году в регионе продолжатся работы по экологической реабилитации водных объектов, ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и государственной программы региона «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».
«Мы проводим экологическую расчистку водных объектов и работы по предотвращению подтопления населенных пунктов при паводке. Приоритет второму направлению, так как это безопасность жителей. Если населённый пункт ранее подвергался подтоплению, мы включаем его в программу, в первую очередь. Один из недавних таких примеров –капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке, который мы начали в 2025 году», – прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. 
Также запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол» в поселке Антоновка Сергиевского района и строительство новой переливной плотины на реке Большой Иргиз в Большой Глушице. 
Для экологической расчистки водных объектов муниципалитеты проводят обследования и ведут подготовку необходимых документов для участия в госпрограмме Самарской области. 
«Часть работ ведется на федеральные деньги. Например, до 2028 года по нацпроекту мы расчистим 33 га на участке протяженностью 1,8 км на реке Сызранка в Сызрани. В период предыдущего нацпроекта мы уже расчистили более 40 га на данном участке», – добавил Ефимов.
Также благодаря субвенциям из федерального бюджета в 2026 году начнется расчистка пруда «Школьный» в селе Исаклы. Объем работ составит 9,4 га в рамках разработанного в прошлом году проекта. 
За счет средств областного бюджета проведут расчистку озера «Приказное» в селе Утевка Нефтегорского района и пруда «Барский» на реке Бурочка в Шигонах. 
В 2025 году завершена расчистка 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре и капремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе. 

Фото:  Минприроды

Теги: Экология

Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
14 января 2026, 15:26
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда. Политика
424
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
12 января 2026, 17:57
12 января 2026, 17:57
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре. Общество
527
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
11 января 2026, 14:37
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках. Общество
649

Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
167
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
210
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
480
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
487
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
350
