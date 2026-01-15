В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий

В этом году в регионе продолжатся работы по экологической реабилитации водных объектов, ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» и государственной программы региона «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».

«Мы проводим экологическую расчистку водных объектов и работы по предотвращению подтопления населенных пунктов при паводке. Приоритет второму направлению, так как это безопасность жителей. Если населённый пункт ранее подвергался подтоплению, мы включаем его в программу, в первую очередь. Один из недавних таких примеров –капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке, который мы начали в 2025 году», – прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Также запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол» в поселке Антоновка Сергиевского района и строительство новой переливной плотины на реке Большой Иргиз в Большой Глушице.

Для экологической расчистки водных объектов муниципалитеты проводят обследования и ведут подготовку необходимых документов для участия в госпрограмме Самарской области.

«Часть работ ведется на федеральные деньги. Например, до 2028 года по нацпроекту мы расчистим 33 га на участке протяженностью 1,8 км на реке Сызранка в Сызрани. В период предыдущего нацпроекта мы уже расчистили более 40 га на данном участке», – добавил Ефимов.

Также благодаря субвенциям из федерального бюджета в 2026 году начнется расчистка пруда «Школьный» в селе Исаклы. Объем работ составит 9,4 га в рамках разработанного в прошлом году проекта.

За счет средств областного бюджета проведут расчистку озера «Приказное» в селе Утевка Нефтегорского района и пруда «Барский» на реке Бурочка в Шигонах.

В 2025 году завершена расчистка 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре и капремонт плотины на реке Орлянка в Сергиевском районе.

Фото: Минприроды