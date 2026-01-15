Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен

В конце декабря 2025 года в России зафиксирован рост спроса на услуги автосервисов, совокупное число машино-заездов по стране за две последние недели месяца увеличилось на 6% год к году, рассказали в международной сети франчайзинговых автосервисов Fit Service. В Москве и области прирост числа визитов достиг 13%, передает «Российская газета» 15 января.

Представители компании рассказали, что заметный рост спроса на услуги автосервисов в конце декабря связан с несколькими причинами. Обычно автовладельцы готовятся к поездкам на каникулы и хотят убедиться в технической исправности машин, а также люди переживают, что автосервисы не будут работать длительное время. При этом в конце 2025 года у водителей появился дополнительный мотив поездки на СТО — провести техобслуживание и ремонт по более низким ценам.

«В 2026 году рост стоимости услуг во многих сферах будет ощутимым, поэтому автовладельцы стремятся сэкономить и закрыть все накопившиеся работы по авто заранее», — объяснил директор направления по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов.

По данным компании, средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам последних недель декабря 2025 года составил 13,7 тыс. рублей, что на 8% выше уровня прошлого года. Отмечается, что траты на автомобиль были максимальными именно в последние дни перед началом новогодних каникул, пишут "Известия".