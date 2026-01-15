Георгий Выводцев избран главой Отрадного

В четверг, 15 января, на расширенном заседании думы 8 созыва депутаты большинством голосов утвердили Георгия Выводцева в должности главы Отрадного сроком на пять лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вступая в должность, Георгий Владимирович принес торжественную присягу, пообещав трудиться в интересах жителей.

Напомним, с 10 ноября 2025 г. Георгий Выводцев работал в статусе временно исполняющего полномочия главы Отрадного. До этого он возглавлял Куйбышевский район Самары.

Покинувший пост главы Отрадного Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района, пишет Волга-Ньюс.