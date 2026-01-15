Жительницы Самарской области отдали деньги за икру, а получили пустые обещания

В полицию обратились две жительницы Самарской области 1969 и 1962 годов рождения. Женщины рассказали, что нашли в интернете объявление о продаже икры горбуши по сильно сниженной цене. Не проверив отзывы, они перевели на указанный расчетный счет деньги — каждая по 6 600 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

После получения средств продавец несколько месяцев тянул время, обещая отправить товар, а затем вовсе перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.

Полицейские призывают граждан быть бдительными при онлайн‑покупках и не переводить деньги незнакомым лицам без подтверждения надёжности сделки.