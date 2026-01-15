Вторая в 2026 году мощная вспышка произошла на Солнце

В ночь на 15 января на Солнце произошла вторая сильная вспышка M-класса в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

«Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце», — говорится в сообщении.

Пик излучения пришелся на 23:33 мск, с измеренным уровнем M1.62. Отмечается, что первая в текущем году M-вспышка произошла там же три дня назад.

Как рассказали в лаборатории, в этой активной области Солнца обычно происходят длительные паузы, после которых накапливается энергия, которая затем высвобождается в виде вспышек.

Кроме того, в лаборатории указали, что, несмотря на определение вспышки как средней по силе, ее влияние на Землю не ощущалось. Следующие события, как предполагается, могут произойти в течение 1–2 дней, хотя прогнозы на основе цифр не имеют научной основы.