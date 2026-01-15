Я нашел ошибку
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
Студенты получили гранты для развития Межуниверситетской квантовой сети

151
Студенты получили гранты для развития Межуниверситетской квантовой сети

Обе работы предполагают теоретический анализ и экспериментальное исследование.

Студенты института информатики и кибернетики Иван Гончаров и Вадим Кулагин, обучающиеся на направлении "Прикладные математика и физика", выиграли конкурс, объявленный АНО "Центр развития квантовых технологий". Они стали обладателями грантов для молодых исследователей в области использования и развития Межуниверситетской квантовой сети (МУКС).

Напомним: в 2025 году Самарский университет им. Королёва подключился к Межуниверситетской квантовой сети. МУКС объединяет ряд ведущих университетов и научных организаций России и призвана стать инфраструктурным полигоном для тестирования и развития в нашей стране технологий квантовых коммуникаций, позволяющих создавать каналы связи с защитой информации на физическом уровне. Такие закрытые линии связи необходимы, в первую очередь, государственным структурам, центрам обработки данных (ЦОДам), объектам критической инфраструктуры, крупным транспортным компаниям и промышленным предприятиям.

Для выполнения этой задачи в Самарском университете им. Королёва создан НОЦ "Квантовые коммуникации", закуплено и введено в эксплуатацию учебное и исследовательское оборудование.

Научным руководителем Ивана Гончарова и Вадима Кулагина является доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой наноинженерии Самарского университета им. Королёва Владимир Павельев.

"Исследования наших студентов касаются управления поперечно-модовым составом излучения - этой тематикой в нашем университете занимаются достаточно давно. Исследования необходимы для повышения устойчивости работы оптических каналов связи, в том числе в системах с квантовым распределением ключей, в свободном пространстве в присутствии атмосферных помех - этой работой в рамках гранта будет заниматься Иван Гончаров. Проект, направленный на обеспечение защиты информации на физическом уровне на участках линии связи, где отсутствует защита с квантовым распределением ключей, будет выполнять Вадим Кулагин", - пояснил Владимир Павельев.

Обе работы предполагают теоретический анализ и экспериментальное исследование с последующей защитой проектов в Москве. Для реализации работ будут использованы аппаратные возможности лабораторий научно-образовательного центра нанотехнологий университета (НОЦ НТ).

Фото Самарский университет

