МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России фиксируют мошеннические схемы, использующие в качестве предлога взаимодействие с автошколами.

Злоумышленники звонят от имени администрации образовательной организации, где потенциальная жертва обучается вождению. Они сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен. Как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».

Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы.

Встречаются также фишинговые ресурсы. Мошенники создают фейковые Телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают «льготное место» или «раннюю запись». При этом требуют срочную предоплату на карту физического лица. После перевода средства исчезают, а попытки «оформить возврат» используются для выманивания данных банковской карты.

Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об этом своих знакомых», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.