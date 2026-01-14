Я нашел ошибку
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России фиксируют мошеннические схемы, использующие в качестве предлога взаимодействие с автошколами.

Злоумышленники звонят от имени администрации образовательной организации, где потенциальная жертва обучается вождению. Они сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен. Как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».

Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы.

Встречаются также фишинговые ресурсы. Мошенники создают фейковые Телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают «льготное место» или «раннюю запись». При этом требуют срочную предоплату на карту физического лица. После перевода средства исчезают, а попытки «оформить возврат» используются для выманивания данных банковской карты.

Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об этом своих знакомых», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
14 января 2026, 12:31
Неизвестная женщина представилась работником компании сотовой связи, услугами которой он пользовался. Криминал
В Самарской области дизайнер лишилась 15 тыс руб на сервисе для подбора специалистов
13 января 2026, 10:52
Найдя там потенциального клиента, девушка обговорила с ним условия сделки, а для того, чтобы получить аванс за предстоящую работу, ей потребовалось присоединить... Криминал
Пожилая жительница Самарской области отдала мошеннице 230 000 рублей
12 января 2026, 12:57
Неизвестная перестала выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Криминал
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
