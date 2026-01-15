В городском округе Кинель загорелся дом на площади 130 квадратных метров

15 января в 5 часов 30 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Уральской горит дом.



По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 130 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б» и создано 1 звено газодымозащитной службы.

В 5 часов 58 минут пожар был локализован, в 6 часов 14 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава на 3 единицах техники.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"