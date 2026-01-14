Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи

В Самаре 68-летнему мужчине поступил телефонный звонок. Неизвестная женщина представилась работником компании сотовой связи, услугами которой он пользовался. Она сообщила, что скоро заканчивается срок действия телефонного договора и если его не продлить, то абонент останется без связи. Звонившая порекомендовала не тратить время и сделать все онлайн по телефону. Мужчина, поверив мошеннице передал ей свои персональные данные.

Через некоторое время ему позвонил якобы сотрудник силового ведомства и сообщил мужчине, что он стал жертвой мошенников. Для сохранности денег ему необходимо перевести все деньги на безопасный счёт, что мужчина и сделал, переведя на указанный мошенником счет более 63 000р. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.