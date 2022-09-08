Сызранка придумала мошенников, не желая отдавать долг

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По данным следствия, жительница Сызрани 1998 года рождения в феврале этого года обратилась в полицию, сообщив о трех фактах совершенного в отношении нее кредитного мошенничества на сумму более 18 000 рублей. После того, как полицейскими было возбуждено уголовное дело, женщина продолжала настаивать на своём, осуществляя дачу заведомо ложных показаний.

Сотрудники полиции опросили персонал офисов, указанных в заявлении микрофинансовых организаций, а также запросили необходимую для проведения проверки кредитную документацию. Дознавателем на основании запросов были получены копии договоров, из которых следовало, что все микро- займы были оформлены «лже» потерпевшей самостоятельно.

В ходе расследования в совершении противоправных деяний местная жительница призналась и пояснила, что она понимала, что преступление в отношении нее совершено не было, однако все равно решила написать заявление и впоследствии, в качестве потерпевшей от рук неизвестных мошенников, умышленно искажая, утаивая и придумывая сведения о фактах, имеющих значение для уголовного дела, пыталась ввести дознание в заблуждение, надеялась, что таким образом у нее спишут долги по вышеуказанным займам.

Теперь женщине грозит суд.

Сотрудники полиции напоминают, что введение в заблуждение органы следствия зачастую причиняет ущерб расследованию действительных преступлений, а также влечет за собой установленную законом ответственность.