Сызранец ради мести бывшей жене сообщил о краже вымышленных инструментов

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В дежурную часть ОП №32 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от 30-летнего местного жителя о том, что из квартиры его бывшей супруги пропало принадлежащее ему имущество. Причиненный ущерб он оценил в 4 000 рублей.

При обращении в полицию мужчина в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и соседей. Мужчина пояснил, что из квартиры его бывшей супруги её новый сожитель вынес принадлежащие ему электроинструменты. Заявитель даже показал сотрудникам оперативной группы места хранения похищенного.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, заявитель, из чувства ревности оклеветал нового молодого человека бывшей супруги и таким образом решил отомстить ему.

Возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские напоминают, что каждого гражданина, который обращается в полицию с заявлением о совершенном преступлении, правоохранители предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. К сожалению, не все люди воспринимают это предупреждение серьезно, но последствия обмана могут быть очень серьезными.