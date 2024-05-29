Сызранец хранил дома пакеты с марихуаной

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый житель Сызрани 1985 года рождения может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки информации, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по месту жительства гражданина, где по решению суда, в присутствии понятых провели осмотр дома и обнаружили несколько полимерных пакетов, бумажный сверток с веществом растительного происхождения, семена растений.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество растительного происхождения является марихуаной, общей массой более 164 граммов, что относится к крупному размеру.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 39- летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия и устанавливают, откуда у местного жителя появилось запрещенное вещество растительного происхождения.