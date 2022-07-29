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Слесарь из Тольятти подарил мошенникам 600 000 рублей

29 июля 2022 09:57
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слесарь из Тольятти подарил мошенникам 600 000 рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Тольятти слесарю одного из акционерных обществ г.Тольятти 1966г.р. поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист сообщил, для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму на имя заявителя, далее деньги поступят на счет, указанной им карты, а затем вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Мужчина поверил мошеннику, взял кредит и перевел на указанный злоумышленником счет более 600 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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