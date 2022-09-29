Самарская учительница из-за мошенника лишилась 350 тысяч рублей

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В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя местная жительница, работающая учителем в одном из образовательных учреждений города.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что ему необходима помощь в изобличении коллеги, который продает данные клиентов преступникам.

Для того, чтобы помочь «поймать» нечистого на руку банкира, женщине, по словам незнакомца, необходимо взять кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Добросовестная гражданка поверила «безопаснику» и не раздумывая пошла в ближайший банк, взяла кредит в размере 350 тысяч рублей. Денежные средства частями через банкоматы перевела на указанный расчетный счет. Через некоторое время, вспомнив информацию из памяток, которые расположены на всех подъездах, жительница одного из домов ул. Чекистов поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, самостоятельно перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.