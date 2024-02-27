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Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов

27 февраля 2024 11:02
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Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов

Жителю Самары 1976 года рождения, сотруднику одного из ведущих предприятий региона, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ему известно о мошеннических действиях с банковским счетом самарца. Незнакомец предложил мужчине защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Поверив, самарец перешел по ссылке, которую прислал собеседник и установил на телефон приложение. После этого с его счета списалось почти 2,5 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим защитить сбережения от посягательств мошенников. Не переходите по ссылкам и не устанавливайте на свои гаджеты никакие приложения! 

Теги: Мошенники

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