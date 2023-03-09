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Самарчанка поверила мошеннику и отдала ему более 2 млн рублей

9 марта 2023 10:56
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Самарчанка поверила мошеннику и отдала ему более 2 млн рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Самаре женщине 1972 г.р. – представителю одного из ООО позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила и перевела аферисту более 2 000 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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