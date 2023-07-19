с помощью чат-ботов преступники стали массово создавать фото фейковых карт

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Злоумышленники, используя чат-боты в Telegram, стали массово генерировать фейковые фото банковских карт. Об этом, ссылаясь на источники в российских кредитных организациях, сообщает газета «Известия».

Преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и просят от его имени знакомых перевести деньги на счет в банке. Затем мошенники присылают фотографию карты, на которую нужно перечислить деньги. Это не вызывает подозрений, так как на фотографии изображена карта, выпущенная крупным и известным банком, с именем и фамилией именно того человека, от которого приходят сообщения.

На самом же деле, сообщает издание, фотография карты является подделкой, сделанной помощью специального Telegram-бота. Номер карты — настоящий, но счет принадлежит злоумышленнику и находится в другом банке, не таком крупном и известном.

Такая схема, указывают эксперты, дает возможность преступникам выиграть время для вывода похищенных денег, так как жертва мошенничества обращается сначала в тот банк, дизайн карты которого использовался, и лишь затем понимает, что деньги на самом деле ушли в другую кредитную организацию. Этого времени хватает для того, чтобы мошенники успели обналичить полученную сумму.

Эксперты отмечают, что из-за того, что преступники автоматизировали процесс создания подделок с помощью Telegram-бота, подобные мошенничества могут приобрести массовый характер.