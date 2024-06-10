Росгвардейцы задержали самарца, который пытался обокрасть чужой гараж

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил от дежурного сообщение о происшествии на улице Братьев Коростелевых. Помощь сотрудников правоохранительных органов потребовалась пожилой жительнице Самарского района областного центра, которая стала жертвой преступления.

Женщина 1949 года рождения рассказала прибывшим стражам правопорядка, что неизвестный вскрыл в ее гараж. Произведя визуальный осмотр гаражного бокса, росгврадейцы обнаружили следы проникновения – сломанный навесной замок. Патрульные доложили о случившемся в дежурную часть и начали поиски злоумышленника. Обследуя прилегающую территорию, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который прятался он них за створкой ворот другого гаража, расположенного по соседству.

Проверив личность жителя Самары 1993 года рождения по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе дальнейшего разбирательства самарец признался, что вскрыл гараж пенсионерки, чтобы похитить оттуда строительные материалы.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч . 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».