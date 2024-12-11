Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь требуется в одном из продовольственных магазинов – там сработала «тревожная кнопка». Росгвардейцы немедленно выдвинулись на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратился представитель службы безопасности крупной торговой сети и объяснил, что с помощью системы видеонаблюдения заметил как один из посетителей намеревается похитить товар. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя – при себе у него находились продукты питания, которые он пытался вынести из торгового зала.

Установив личность молодого человека и проверив ее по информационным базам данных стражи правопорядка выяснили, что житель Тольятти 1999 года рождения объявлен в местный розыск.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции.