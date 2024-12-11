Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.
В регионе по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль областных трасс
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается сильный снег
Рекомендательная система от GigaChat в книгах билайн, впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы.
Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
В стране предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
В стране предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.65
EUR 106.2
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу

11 декабря 2024 11:12
152
Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь требуется в одном из продовольственных магазинов – там сработала «тревожная кнопка». Росгвардейцы немедленно выдвинулись на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратился представитель службы безопасности крупной торговой сети и объяснил, что с помощью системы видеонаблюдения заметил как один из посетителей намеревается похитить товар. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя – при себе у него находились продукты питания, которые он пытался вынести из торгового зала.

Установив личность молодого человека и проверив ее по информационным базам данных стражи правопорядка выяснили, что житель Тольятти 1999 года рождения объявлен в местный розыск.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву
02 декабря 2024, 12:23
В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву
В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное построение. Общество
629
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
25 ноября 2024, 11:59
25 ноября – годовщина образования отряда мобильного особого назначения «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области
В этот день в стенах отряда состоялось торжественное собрание, посвященное 32-ой годовщине со дня образования специального подразделения Росгвардии. Общество
568
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
19 ноября 2024, 12:13
В период навигации представители Росгвардии приняли участие более чем в ста рейдах на реках Самарской области
Сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) подвели итоги работы в акваториях рек Куйбышевского водохранилища. Общество
658
В центре внимания
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
136
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
285
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
391
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
392
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
547
Весь список