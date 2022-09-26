При покупке труб житель Сергиевского района лишился 2 миллиона 350 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте недобросовестным продавцам товара в сети Интернет.

Безработный житель Сергиевского района 1986 года рождения обнаружил в одном из мессенджеров объявление о продаже металлических труб. Связавшись с продавцом, он договорился о покупке и доставке 100 труб, весом 80 тонн. Продавец попросил сразу же оплатить товар и мужчина перечислил на указанный незнакомцем счет 2 миллиона 350 тысяч рублей. Товар он так и не получил, а продавец, с которым они вели переписку, перестал отвечать. По данному факту возбуждено уголовное дело.