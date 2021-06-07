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Предложение о продаже видеокарты обернулось для сызранца обманом

7 июня 2021 12:35
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Предложение о продаже видеокарты обернулось для сызранца обманом

На одном из сайтов в сети Интернет в марте 2021 года было размещено объявление  о продаже  видеокарты.  На выгодное предложение откликнулся 34-летний житель города Сызрань. Мужчина поверил «продавцу» и перевел на его счет 22 500 рублей.

Спустя время вместо долгожданной покупки  сызранец получил посылку, в которой находились несколько видеокассет и  старый сотовый телефон, завернутые в бумагу.

Сотрудники органов внутренних дел запросили необходимые документы, касающиеся данной сделки с банковского учреждения и службы доставки и выяснили, что банковская карта и посылка оказались оформлены на одного и того же мужчину  - жителя Самары 1989 года рождения.  Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. 

Следователи  отдела  по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Сызрань, СУ МУ МВД России «Сызранское» установили, что у подозреваемого изначально никакой видеокарты  не было.  Для того, чтобы потерпевший ему поверил, мужчина отправил пострадавшему по мессенджеру  несколько фото похожего устройства, которые нашел в сети Интернет. Собрав посылку под вес видеокарты, он отправил ее потерпевшему, который сразу же перевел аферисту оговоренную сумму денежных средств. Задержанный пояснил, что вину за не соответствие содержимого  посылки он планировал переложить на транспортную компанию.

В настоящее время жителю города Самара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».  Уголовное  дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: при приобретении товаров в сети Интернет, не стоит торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами, тем более, если они требуют заранее перевести денежные средства, сообщает облМВД.

Теги: интернет-мошенники мошенник

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