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Почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары

30 ноября 2022 09:56
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почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары

Не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас перевести деньги на безопасные счета.

Жительнице Самары 1971 года рождения, сотруднице машиностроительного завода, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником без-опасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Незнакомец убедил женщину, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Жительница областного центра выполнила его требования и «подарила» злоумышленнику 4 миллиона 680 тысяч рублей.  По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и пере-водить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

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