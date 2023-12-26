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Пенсионерка в Самаре передала мошеннику 1,5 млн, думая, что переводит деньги на безопасный счет

26 декабря 2023 10:21
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Пенсионерка в Самаре передала мошеннику 1,5 млн, думая, что переводит деньги на безопасный счет

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Самаре, пенсионерке 1944г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить её деньги, лежащие на счете. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет.  Потерпевшая взяла свои деньги и перевел на указанный аферистом счет около 1 500 000р., после чего последний перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой преступника женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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