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Очередной жертвой мошенников стала учитель из Тольятти

20 февраля 2024 11:15
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Очередной жертвой мошенников стала учитель из Тольятти

62-летней жительнице Тольятти позвонил неизвестный, представившийся сотрудником крупной финансовой организации. Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита, собеседник убедил женщину, работающую учителем в местной школе, оформить кредит на сумму около 1 миллиона рублей и перевести их на указанные реквизиты. Совершив операции, финансовый работник перестал выходить на связь. Оценив ситуацию, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. 

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам не совершать финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию.

Теги: Мошенники

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