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Наркокурьера задержали в Нефтегорском районе

28 ноября 2024 11:40
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Наркокурьера задержали в Нефтегорском районе

Сотрудникам полиции МО МВД России «Нефтегорский» от неравнодушных граждан поступила информация о том, что 31-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 

В результате засадных мероприятий полицейские задержали мужчину на пути к месту закладки запрещенных веществ в тайники на автомобильной дороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал» и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Задержанный, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель пояснил, что в сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором.

Работодатель пообещал мужчине высокий заработок и уточнил, что он должен забирать запрещенные вещества в тайниках-закладках, расфасовывать и перепрятывать наркотики.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из спортивной сумки задержанного сверток с порошкообразным веществом, который направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством - а-Пирролидиновалерофенон, массой свыше 40 граммов, что законодатель относит к крупному размеру. 

В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтегорский районный суд для рассмотрения по существу. 

Теги: Стоп Наркотик

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