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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат

4 мая 2022 09:45
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Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат

Преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничества, станут отягчающим обстоятельством. Законопроект, который предполагает соответствующие изменения в п. 3 ст. 63 Уголовного кодекса РФ, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом «Известиям» сообщила один из разработчиков документа, зампред комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

В последнее время участились случаи преступлений в отношении пожилых людей, особенно разнообразные мошенничества, говорится в пояснительной записке к проекту (есть у «Известий»). За 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%, отмечается в документе.

«Сегодня мошенники, которые ходят по квартирам в поисках жертв среди стариков, пользуются тем, что их легко обмануть, но расследовать такие преступления крайне сложно, а наказание гораздо меньше потенциальной выгоды», — объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Если преступники будут понимать, что за обман стариков их ждет срок, условно, в два раза больше, это снизит число преступлений, уверен Павел Склянчук. Квалифицирующий признак прибавляет примерно 30% к основному сроку, добавил эксперт.

Теги: Мошенники

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