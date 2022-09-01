Мужчина, пообещав сделать ремонт в бане, обманом завладел деньгами жительницы Самары

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В суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму около 200 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

В полицию за помощью обратилась 58-летняя жительница Самары, которая сообщила о том, что житель областного центра, к которому она обратилась по рекомендации знакомых с целью ремонта бани, прибыл к ней домой в назначенное время, осуществил необходимые замеры, рассчитал и получил под расписку стоимость строительных материалов, которая составила 190 тысяч рублей, но в указанный срок заказ исполнен не был, а исполнитель перестал отвечать на телефонные звонки.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, задержали ранее неоднократно судимого за грабежи жителя Самары и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следователю мужчина пояснил, что взял денежные средства от клиентки и в течение двух недель связывался с поставщиками, пытаясь заказать строительные материалы, но поскольку в тот момент он остался без дохода, решил потратить денежные средства, принадлежащие потерпевшей, на собственные нужды, не собираясь в дальнейшем выполнять условия договора.

Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленник в ходе предварительного следствия частично погасил причиненный потерпевшей ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлены в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают: лучший способ обезопасить себя – не торопиться заключать сделки на слишком выгодных условиях, слепо доверять незнакомым людям и рисковать своими финансами, отдавая предоплату.

Граждане, будьте предусмотрительны и осторожны! Полиция предупреждает: только ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Но если оно все же произошло, как можно быстрее обращайтесь за помощью в правоохранительные органы по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.