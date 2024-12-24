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Мошенница из Сергиевска обманывала жителей другой области

24 декабря 2024 10:11
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Мошенница из Сергиевска обманывала жителей другой области

Семеро граждан обратились к злоумышленнице и перевели ей денежные вознаграждения, общая сумма которых составила около 50 тысяч рублей, однако так и не получили работу.

Следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району расследовано и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Она обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных первой и второй частями статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Судья Сергиевского районного суда доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Преступнице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор вступил в законную силу.

Следствием установлено, что неоднократно судимая за мошенничество 63-летняя женщина нашла еще один незаконный способ заработка – в период с 2022 по 2023 год 63-летняя женщина обращалась в службу занятости населения одного из городов и, представляясь сотрудником отдела кадров крупной организации, оставляла объявление об оказании ею помощи в трудоустройстве в данную компанию.

Семеро граждан обратились к злоумышленнице и перевели ей денежные вознаграждения, общая сумма которых составила около 50 тысяч рублей, однако так и не получили работу.

Оперуполномоченные уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали злоумышленницу.

Сотрудники полиции напоминают, что следует отказаться от предложения, если в ходе трудоустройства или перед стажировкой наниматель просит за что-то заплатить. Настоящие работодатели не будут собирать банковские данные, запрашивать финансовые документы и не вынуждают соискателей финансово участвовать в различных операциях.

Теги: Мошенники

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