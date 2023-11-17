Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу

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Это происходит через предложение вакансий аналитиков, сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

"Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, а затем предлагают вложить в проект собственные или кредитные средства, – рассказал эксперт. – Но вывести "заработок" потом уже нельзя – все деньги пропадают".

Мошенники находят резюме соискателей в обычных сервисах по поиску работу и предлагают занять позицию специалиста отдела аналитики якобы крупной фирмы, а на самом деле компании-однодневки. Будущего "аналитика" приглашают пройти бесплатное обучение за счет "работодателя" и в его ходе регистрируют на одной из платформ для торгов. В ходе такого "обучения" злоумышленники также узнают о материальном положении соискателя и если оно удовлетворительное предлагают вложиться в проект, положив деньги на счет. После чего они, разумеется, исчезают.

Напомним, что в преддверии Нового года мошенники повадились рассылать фальшивые счета за коммунальные услуги. Так они получают не только деньги, но иногда и доступ к банковским картам, пишет Смотрим.