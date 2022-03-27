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Мошенники нашли новые способы обмана россиян

27 марта 2022 11:59
137
Мошенники нашли новые способы обмана россиян

Они используют повышенный спрос на автозапчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства и продукты, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Николай Дмитриев. Играя на панических настроениях, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах.

Предложения о покупке могут поступать по телефону, электронной почте, в мессенджерах и в соцсетях. Хищение происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт или при продаже несуществующего товара на известных сайтах, пояснил Дмитриев.

Еще один сценарий – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Жертву убеждают взять кредит и перевести деньги на принадлежащий мошенникам "антикризисный" счет, либо выманивают полные данные карты и коды из СМС.

Теги: Мошенники

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