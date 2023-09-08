Мошенники на 3,7 млн рублей обманули 82-летнего жителя Самары

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Несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в полицию обратился 82-летний житель г. Самара с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказала сотрудникам полиции, что накануне ему стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионера. Злоумышленники также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевший поверил аферистам и перевел на указанный счет около 3 700 000р. После этого звонки прекратились Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают! Если вам позвонит неизвестный и:

- сообщит о попытке мошенников оформить кредит от вашего имени, похитить деньги со счета, сменить данные в вашем банковском личном кабинете;

- предложит оформить заем, перечислить деньги на «безопасный счет», установить приложение на телефон;

- постоянно торопит и не разрешает прервать разговор или лично обратиться в банк;

- переключит соединение якобы на сотрудника правоохранительных органов, который требует выполнить все инструкции;

Не выполняйте никакие операции по счетам и прервите разговор! Вас пытаются обмануть!