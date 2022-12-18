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Молодой самарец втайне оформил кредит на бывшую сожительницу

18 декабря 2022 10:52
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Молодой самарец втайне оформил кредит на бывшую сожительницу

В полицию в Самаре обратился руководитель кредитной компании и сообщил, что одна из клиенток не исполняет обязательства по кредитному договору и, возможно,  при получении кредита, указала не свои паспортные данные. Причиненный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей. Отделением дознания по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченные уголовного розыска, изучив финансовые документы, установили личность предполагаемой заемщицы. В ходе опроса женщина пояснила, что кредитные займы не оформляла, в личном кабинете микрофинансовой компании не регистрировалась. Полицейские установили владельца расчетного счета, куда зачислялись кредитные денежные средства. Им оказался ранее не судимый 18 - летний житель областного центра. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в декабре текущего года он решил через мобильное приложение, установленное в телефоне бывшей сожительницы, получить в микрофинансовой организации кредит, не собираясь его возвращать. Телефон, пароль от которого он знал, под надуманным предлогом злоумышленник попросил взять у девушки их общего знакомого, не посвящая друга в свои преступные намерения. Молодой человек сообщил сотруднику организации паспортные данные самарчанки, воспользовавшись тем, что документального подтверждения не требовалось.
По данным сотрудников полиции задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб кредитному учреждению.

Теги: Мошенники

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