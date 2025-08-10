Я нашел ошибку
Главные новости:
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка купила жуликам телевизоры на 315 тысяч рублей

10 августа 2025 11:08
186
Молодая самарчанка купила жуликам телевизоры на 315 тысяч рублей

В полицию поступило заявление от 29-летней помощницы одного из руководителей государственного учреждения в Самарской области. Заявитель сообщила, что стала жертвой мошеннических действий: ей поступил телефонный звонок от неизвестных лиц, которые, представившись сотрудниками организации по установке домофонного оборудования, под предлогом ускорения процедуры монтажа выманили у неё конфиденциальную информацию — код доступа к цифровому сервису электронных и аудиокниг.

После этого ей в мессенджер написал «доброжелатель», который, вводя в заблуждение, сообщил о якобы взломе её банковского счёта. Злоумышленник убедил женщину совершить кредитные покупки через QR-коды на указанном им веб-ресурсе «известного торгового предприятия» для спасения денежных средств.

Потерпевшая, выполняя инструкции незнакомца, приобрела два телевизора общей стоимостью 315 000 рублей. После совершения транзакций заявитель осознала факт мошенничества и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что использованный злоумышленниками веб-ресурс являлся зеркальной копией официального сайта торговой сети, а денежные средства перечислены на неустановленный банковский счёт.

Полицейскими  проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах
10 августа 2025, 11:37
В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах
Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника. Криминал
178
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
09 августа 2025, 12:42
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
Женщина искала дополнительный заработок в Интернете и нашла интересное предложение: вакансия менеджера интернет-магазина. Криминал
569
В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»
08 августа 2025, 09:55
В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»
Местный житель, представившись курьером, похитил у пожилой женщины сумму в размере 500 тысяч рублей. Криминал
332
В центре внимания
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
154
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
147
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
665
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
514
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
878
Весь список